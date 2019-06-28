Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 14.1. 32 milyon 339 bin işçi adayı var ama 27 milyon 795 bini iş bulabiliyor. Yani 4 milyon 544 bin kişi boşta. Halen 4 gençten 1’i işsiz. İşsizliği düşürmek için hem kamu hem de özel sektör yoğun gayret gösteriyor. İşkur onaylı iş bulma platformu Kariyer. net de bunlardan biri ve her ay 11 milyondan fazla iş başvurusuna aracılık ediyor.

94 BİN ŞİRKET ARAYIŞTA

Veri tabanında 25 milyon kayıtlı CV’nin (özgeçmiş) bulunduğu Kariyer.net’in sitesine ayda 30 milyon ziyaret oluyor. Farklı sektörlerden 94 binin üzerinde şirketle anlaşmaları bulunduğunu belirten Kariyer.net’in Genel Müdürü Fatih Uysal, “Yaptığımız ankete göre, anlaşmalı olduğumuz bu şirketlerin yüzde 90’ı, aradığı yeteneği Kariyer.net ile buluyor” dedi.

DAİMA DÜRÜST OLUN

İş arayanlara önemli tavsiyelerde bulunan Fatih Uysal, CV’nin amacının kişiyi mülakata hazırlamak olduğunu belirterek, en başta dürüst olmalarını istedi. Uysal, “Doğru her zaman ortaya çıkar, yanlış bilgi vermeyin. Size ilginç gelmeyen vasıf, şirkete ilginç gelebilir. Örneğin; müzik aleti çalıyorsanız, bunu mutlaka CV’de belirtin. Hobi olarak gerçekten yaptıklarınızı yazın” diye konuştu. AYNADA MÜLAKAT PROVASI CV’niz beğenildi ve mülakata çağrıldınız. Bu süreç için de önerilerde bulunan Uysal, “Öncesinde aynada anlatacaklarınızı prova edin. 2 dakikada kendinizi iyi anlatın. Gideceğiniz kurumu ve kişiyi araştırın. Erken gidin. Giyiminize özen gösterin. Heyecanlanmak insani duygu, kimse yadırgamaz. Aksine isteği gösterir. Mülakatın sonunda da ‘Bana geri bildirim verir misiniz? diye sorun” dedi.

CV HAZIRLARKEN BUNLARA DİKKAT!

✔İş arayanlar, ilanlara başvurmadan önce aranan kriterlere uygun olup olmadıklarını iyi değerlendirmeli. ✔Başvuru yapılacak pozisyonla örtüşen bir özgeçmiş hazırlanmalı.

✔Özgeçmişe uygun ilanlara başvuru, şirketlerden daha fazla geri dönüş almayı sağlar.

✔Aynı ilana yüzlerce kişi başvuruyor. Eğitim bilgileri, öğrencilik dönemindeki kulüp çalışmaları, projeler, staj deneyimlerini CV’de anlatmak sizi diğer adaylar arasında öne geçirir.

✔Aynı anda birden fazla işi götürebildiğinizi gösteren örnekleri CV’ye yazın. ✔CV’yi eksiksiz doldurun.

YENİ POZİSYONLAR

İşverenlerin, 2018’de ilk defa iş ilanı yayınladıkları pozisyonlar; dijitalleşme ve verimlilik ihtiyaçlarındaki artışa paralel olarak ‘proses ve metot uzmanı’, ‘büyük veri mimarı’ ile ‘IT satın alma uzmanı’ pozisyonu. Bu ilk üçteki pozisyonu, ‘operasyonel mükemmellik uzmanı’, ‘büyük veri mühendisi’, ‘siber güvenlik operasyonları merkezi analisti’, ‘Ar-Ge dokümantasyon sorumlusu’ ve ‘siber güvenlik danışmanı’ pozisyonları izliyor.

EN FAZLA İLAN YAYINLANAN ALANLAR

▼ Bilişim: Yazılım geliştirme uzmanı, yazılım uzmanı, yazılım mühendisi, iş analisti, yazılım geliştirme mühendisi, java yazılım uzmanı ve bilgisayar mühendisi.

▼ Tekstil: Satış danışmanı

▼ Hizmet: Çağrı merkezi, müşteri hizmetleri, temizlik görevlisi

▼ Üretim/endüstriyel ürünler: Makine mühendisi

▼ Turizm: Resepsiyonist

MÜHENDİSLİKTE KADINLAR

Kariyer.net’teki 25 milyon kayıtlı özgeçmişin yüzde 56’sı erkek, yüzde 44’ü ise kadın adaylara ait. Kadın adayların 2018’de en fazla başvuru yaptığı sektörler tekstil, sağlık ve hizmet. Yönetici pozisyonlarına yapılan başvuruların yüzde 30’u kadın adaylardan. Ama bu oranın 4 yıldır değişmemesi de düşündürücü. Kadın adaylar tarafından yapılan iş başvurusunda en çok artış görülen iller sırasıyla Şırnak (yüzde 16), Erzincan (yüzde 11), Karaman (yüzde 8) ve Kütahya (yüzde 7) oldu. Kadın işgücünün mühendislik ve bilişim pozisyonlarına başvurusu, erkek adayları geride bıraktı.

GÜLTEN UĞURLU