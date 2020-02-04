Miami’de tatil yaparken, balkonda öpüşürken magazin basınına yakalanan çiftin fotoğrafları ortaya çıkınca, Gaga da kısa bir süre sonra, Michael Polansky’e aşkını samimi bir Instagram paylaşımıyla duyurdu…

'Minik canavarlarımı ve hayranlarımı seviyorum'

“Miami’de çok eğlendik. Minik canavarlarım ve hayranlarımı seviyorum. Sen en iyisisin” yazan” Lady Gaga’nın sevgilisi Harvard mezunu. Kanser araştırma vakfı yöneticisi ve Facebook’un ileride üst düzey yöneticisi olabileceği de konuşulanlar arasında.







