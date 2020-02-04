İşte Lady Gaga'nın yeni sevgilisi
Lady Gaga, Super Bowl öncesi sevgilisi ile Miami'de tatil yaparken, görüntülendi. Balkonda sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Lady Gaga, dün akşam ise ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.
04 Şubat 2020, Salı 10:57 Son Güncelleme:
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Miami’de tatil yaparken, balkonda öpüşürken magazin basınına yakalanan çiftin fotoğrafları ortaya çıkınca, Gaga da kısa bir süre sonra, Michael Polansky’e aşkını samimi bir Instagram paylaşımıyla duyurdu…
'Minik canavarlarımı ve hayranlarımı seviyorum'
“Miami’de çok eğlendik. Minik canavarlarım ve hayranlarımı seviyorum. Sen en iyisisin” yazan” Lady Gaga’nın sevgilisi Harvard mezunu. Kanser araştırma vakfı yöneticisi ve Facebook’un ileride üst düzey yöneticisi olabileceği de konuşulanlar arasında.
https://www.instagram.com/p/B8HwxhuFmQg/