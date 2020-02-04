Pop dünyası ve sosyal medya fenomenlerini buluşturan Merve Özbey'in kına gecesinde yaşananlar...

■ Boşnak gelini olduğunu söyleyen Merve Özbey “Adetlerimiz gereği kınada 14 kostüm giyilirmiş. Ama ben buna yetişemezdim. Sadece 4 elbise giydim.”

■ Konuklar çiftin Ataşehir’de kiraladıkları, dekorasyonuna 100 bin TL harcadıkları evlerinin şıklığından söz etti.

■ Kınada Serdar Ortaç sahneye çıktı. Geline, Demet Akalın bilezik hediye etti.

■ İrem Derici ve Ece Seçkin gece boyunca pistten inmedi. İrem Derici kına türküsü çaldığı sırada ağladı.

■ Damat Kenan Koçak ilerleyen saatlerde aralarında yapımcı Polat Yağcı’nın da olduğu dostlarıyla kınayı bastı.

Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Danla Bilic de kına gecesine katılan isimler arasındaydı.

Geceye bu görüntü damga vurdu

Birbirlerine 2 yıl önce dava açan Aşkım Kapışmak ile Danla Biliç dans pistinde arka arkaya geldi. Danla’nın, Aşkım’a baktığı o dakikalar kameralara böyle yansıdı. Danla Biliç 2018’de bir TV programına katılmıştı. Aşkım Kapışmak “Danlacığım kilo verip vermemen çok önemli değil. Bedenini, kalçalarını masanın başında neden saklıyorsun?” dediği bir video yayınlamıştı. Danla, Aşkım Kapışmak’a ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ diye cevap vermişti.

Aşk var mı?

Gecede Simge’nin, Danla Biliç’in eski sevgilisi Berat Demir ile aşk yaşadığı konuşuldu.

Danla Biliç “Simge de olabilir, Ayşe, Fatma da. Fark etmez, ayrılalı çok oldu” dedi. Simge bu sözlerin ardından basın açıklaması yaparak Berat Demir ile bir ilişkisi olmadığını söyledi.