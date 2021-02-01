İşte Özcan Deniz’in yeni aşkı İranlı modacı Samar Dadgar!
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında geçen gerginlikler günlerdir magazin sayfalarından düşmüyor. Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor.
01 Şubat 2021, Pazartesi 09:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Özcan Deniz Mart 2018’de evlendiği Feyza Aktan’dan Haziran 2019’da boşanmıştı. Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Bu ilişkinin geçen yaz başladığı söyleniyor.
İlgili Haberler
Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a suç duyurusu: Oturduğu villa için 'haksız işgal' davası açtıÖzcan Deniz'in kardeşi, Feyza Aktan için, 'Sızdı, evi yaktı' demişti: İddia asılsız çıktıÖzcan Deniz-Feyza Aktan kavgasına Sibel Semerci dahil olduÖzcan Deniz'den ‘Gerisi boş’ paylaşımıÖzcan Deniz sessizliğini bozdu: Oğlumu almaya çalışıyor