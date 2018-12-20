Beşiktaş ile yolları ayrılan Portekizli yıldız Pepe'ye bir talip daha çıktı.

Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği yıldız ismin yeni adresi Monaco olabilir.

Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco, Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe'yi devre arası transfer döneminde kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Fransız basını, işlerin kötü gittiği Monaco'da Pepe'nin savunma adayları arasında olduğunu yazdı.

35 yaşındaki Pepe'nin adı Flamengo ve eski takımını Porto ile de anılıyor... (Skorer)



