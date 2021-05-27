İşte petrol keşfedilen yeni kuyular… Bakan Dönmez paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘3 yeni kuyuda petrol keşfettik’ diyerek duyurduğu müjdeli haberle ilgili bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den geldi. İşte yeni bulunan kuyularla ilgili detaylar…
27 Mayıs 2021, Perşembe 14:16 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır ve Kırklareli'de 3 yeni kuyuda petrol keşfettiklerini duyurdu. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" dedi.
Bakan Dönmez'in paylaşımına göre Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusunda günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusunda 3 bin ve Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyusunda 1000 varil üretim yapılacak.
https://twitter.com/fatih_donmez/status/1397869402226298881