İşte 'şehitler tepesi' tartışmasının kaynağı olan şiir
'Şehitler tepesi' tartışması son günlerde iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmalarda sık sık dile getirdiği "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözü ile aslında Arif Nihat Asya’nın “Bir bayrak rüzgâr bekliyor”şiirine gönderme yapıyor. İşte o şiir...
03 Mart 2020, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleşen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın şehitler tepesi ifadelerine atıfta bulunarak, "Şehitler tepesi boş kalmayacak' diyor. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize?" demişti.
Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor
Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Türkiye'de muhafazakar çevrelerce sevilen şair Arif Nihat Asya'nın "Bir bayrak rüzgâr bekliyor" şiirine gönderme yapıyor. Arif Nihat Asya'nın bu şiiri bir tepede gördüğü "Meçhul asker anıtı" üzerine yazdığı biliniyor.
İşte Arif Nihat Asya'nın 'Bir bayrak rüzgar bekliyor' isimli şiirinden birkaç dize:
"Şehitler tepesi boş değil
Biri var bekliyor
Ve bir göğüs nefes almak için
Rüzgâr bekliyor
Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye
Yattığı toprak belli
Tuttuğu bayrak belli
Kim demiş meçhul asker diye...
Şehitler tepesi boş değil
Toprağını kahramanlar bekliyor
Ve bir bayrak dalgalanmak için, rüzgâr bekliyor
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin
Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye
Tuttuğu bayrak belli/Kim demiş meçhul asker diye..."