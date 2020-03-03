İşte 'şehitler tepesi' tartışmasının kaynağı olan şiir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleşen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın şehitler tepesi ifadelerine atıfta bulunarak, "Şehitler tepesi boş kalmayacak' diyor. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize?" demişti.

Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor

Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Türkiye'de muhafazakar çevrelerce sevilen şair Arif Nihat Asya'nın "Bir bayrak rüzgâr bekliyor" şiirine gönderme yapıyor. Arif Nihat Asya'nın bu şiiri bir tepede gördüğü "Meçhul asker anıtı" üzerine yazdığı biliniyor.

İşte Arif Nihat Asya'nın 'Bir bayrak rüzgar bekliyor' isimli şiirinden birkaç dize:

"Şehitler tepesi boş değil

Biri var bekliyor

Ve bir göğüs nefes almak için

Rüzgâr bekliyor

Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye

Yattığı toprak belli

Tuttuğu bayrak belli

Kim demiş meçhul asker diye...

Şehitler tepesi boş değil

Toprağını kahramanlar bekliyor

Ve bir bayrak dalgalanmak için, rüzgâr bekliyor

Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin

Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye

Tuttuğu bayrak belli/Kim demiş meçhul asker diye..."







