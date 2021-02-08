İşte siyasi görüşlere göre sosyal medya platformu tercihleri

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Boğaziçi eylemleri ve LGBT hakkındaki mesajlarını engellemesinin ardından “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Twitter nasıl bir rol oynayacak?” sorusunun sorulmaya başladı. Artık seçimler liderler, partiler, adaylar ve bir de sosyal medya yarışına sahne olacak. Abdulkadir Selvi, Optimar araştırma şirketinin sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiye dair araştırmasını Hürriyet'teki köşesinde paylaştı. İşte o yazı...

Araştırmada Facebook ile Instagram ilk iki sırada yer alırken, devlet başkanlarının ilk açıklamalarının adresi olmasına rağmen Twitter üçüncü sırada geliyor.

Facebook yüzde 32.2’yle ilk sırada gelirken, onu yüzde 32.1’le Instagram takip ediyor. Instagram yükselirken Twitter’da bir gerileme gözleniyor. Twitter yüzde 9.5’le üçüncü sırada geliyor. Onu yüzde 3.9’la YouTube izlerken, TikTok da araştırmalarda kendini göstermeye başladı. Araştırmaya katılanların yüzde 0.8’i TikTok’çu.

AK Partililer çoğunlukla Facebook’u kullanıyor. Onları MHP’liler takip ediyor. AK Partililerin yüzde 37.2’si, MHP’lilerin ise yüzde 35.2’si Facebook’çu. Bir anlamda cumhur ittifakı orada da sağlanmış durumda.

Yüzde 33.5’le CHP’nin üçüncü sırada geldiği Facebook’u yüzde 30.6’yla dördüncü olarak İYİ Partililer tercih ediyor.

Instagram'da şaşırtıcı sonuç

MHP’lilerin ilk tercihini ise Instagram oluşturuyor. Yüzde 37.7’yle MHP’lilerin ilk sırada olduğu Instagram’da ikinci sırada yüzde 36.2’yle CHP geliyor. AK Partililer yüzde 30.2’yle üçüncü sırayı paylaşırken, HDP’liler yüzde 30’la dördüncü sırada yer alıyor. İYİ Partililer Instagram’la pek ilgili değiller.

Twitter'ın lideri kim?

Takip edilme oranının üzerinde ses getiren Twitter, iktidarın tercih ettiği bir platform olarak görünmüyor. Çünkü yüzde 14’le İYİ Partililer birinci sırada yer alırken, onları yüzde 13.6’yla HDP’liler takip ediyor. CHP’liler yüzde 12.4’le üçüncü sırada yer alırken, MHP’liler yüzde 6.5’le dördüncü sırayı paylaşıyor. AK Partililer ise yüzde 5.7’yle son sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 milyon 460 bin, Cumhurbaşkanlığı’nın 8 milyon 310 bin, bakanların milyon takipçisi olduğu dikkate alınırsa AK Parti ile Twitter arasındaki ilişki bana şaşırtıcı geldi.

Youtube'daki oranlar neden böyle?

YouTube’daki oranların düşüklüğü dikkatimi çekti. Demek ki siyaset YouTube ile çok ilgili değil. YouTube’da 6.5’le MHP’liler lider konumunda. Onları 6.4’le HDP’liler takip ediyor. İYİ Partililerin 4.8’le üçüncü olduğu dikkate alınırsa, CHP’liler yüzde 3.5’le dördüncü sırada geliyor. AK Partililer YouTube’u çok tercih etmiyor. Çünkü 2.6 oranında takip ediyorlar.

TikTok'u hangi partiler takip ediyor?

TikTok’u ise en çok HDP’liler tercih ediyor. HDP’liler 1.8’le ilk sırada gelirken, onları 0.7’yle AK Parti, 0.5’le ise CHP takip ediyor. MHP ve İYİ Parti henüz TikTok’la tanışmamış.

En çok mesajı nereden atıyoruz?

Mesajlaşma platformlarında WhatsApp yüzde 85.7’yle açık ara birinci sırada geliyor. Bunun altını şu nedenle çiziyorum: WhatsApp’ın gizlilik kararını kaldırıp, veri tabanını Facebook’a açacağını duyurmasıyla başlayan haklı tepkiler onun geri adım atmasını sağladı. Ama alışkanlıklarımızı değiştirme konusunda bizim de işimiz kolay görünmüyor. Onu yüzde 4.9’la Telegram takip ederken, BİP 2.4’le dördüncü sırada geliyor. SMS ise 3.4’le üçüncü sırada.

En çarpıcı veri ise Telegram’a geçişte yaşanıyor. “Bundan sonra hangi uygulamayı tercih ederseniz” sorusuna yüzde 40.8’le Telegram yanıtı veriliyor. BİP de ciddi bir atak yapmış durumda. Yüzde 28.4’le ikinci sırada geliyor. Yaay da yüzde 6’yla kendini göstermiş durumda.











