Futbol İşte Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları

İşte Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları

Futbol

İşte Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte son 8'de karşılaşacak takımlar ve tarihler.

15 Ocak 2021, Cuma 15:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çeyrek finalde eşleşecek takımlar şöyle oluştu:

  • Sivasspor-Antalyaspor
  • Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
  • İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş
  • Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

Çeyrek finalde galip gelen takımların karşılaşacağı yarı finalde ise şu manzara var:

Günün önemli manşetleri için tıkla

  • Sivasspor-Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
  • İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş / Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lecce'nin Galatasaray'dan transferi Hene Kurraska: 130 maç 95 gol