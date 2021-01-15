İşte Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte son 8'de karşılaşacak takımlar ve tarihler.
15 Ocak 2021, Cuma 15:00 Son Güncelleme:
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Çeyrek finalde eşleşecek takımlar şöyle oluştu:
- Sivasspor-Antalyaspor
- Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
- İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş
- Fenerbahçe- Medipol Başakşehir
Çeyrek finalde galip gelen takımların karşılaşacağı yarı finalde ise şu manzara var:
- Sivasspor-Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
- İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş / Fenerbahçe- Medipol Başakşehir
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