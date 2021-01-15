İşte Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları

Çeyrek finalde eşleşecek takımlar şöyle oluştu:

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş

Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

Çeyrek finalde galip gelen takımların karşılaşacağı yarı finalde ise şu manzara var: