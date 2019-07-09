Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi transfer artık resmiyet kazanırken, oyuncu için Karadeniz ekibine gönderilecek isimler de belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte Oğuz Kağan'ı kiralık; Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı ise bonservisiyle Çaykur Rizespor'a verecek.