İşte Vedat Muriqi transferi karşılığı Fenerbahçe'den Rize'ye giden futbolcular
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferiyle birlikte Çaykur Rizespor'a gidecek oyuncular da netleşti.
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi transfer artık resmiyet kazanırken, oyuncu için Karadeniz ekibine gönderilecek isimler de belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte Oğuz Kağan'ı kiralık; Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı ise bonservisiyle Çaykur Rizespor'a verecek.