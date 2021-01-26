Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre; yarından itibaren yurt genelinde kar ve sağanak yağış bekleniyor.

Canlı yayında ilçeleri saydı

Meteoroloji'den gelen son bilgileri CNN Türk canlı yayınında Bünyamin Sürmeli aktardı. 'İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?' sorularına yanıt veren Sürmeli 'Yarın öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul'un sınırları içerisine kar girmeye başlıyor. Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası'nda da; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri olarak görülüyor. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz' dedi.

Trakya için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan "turuncu" uyarıda, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek kar yağışının yoğun (20-40 cm) gerçekleşmesi bekleniyor.

Perşembe günü kar yağışının etkisi artacak

Meteoroloji'nin verilerine göre kar yağışı perşembe günü İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin yanı sıra İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini daha da hissettiriyor.

Doğu'da cuma günü kar var

Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında cuma günü ise kar yağışının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Güneydoğu'da karla karışık sağanak, Ege'de ise sağanak yağış bekleniyor.

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