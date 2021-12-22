İşte yeni MTV tutarları

Artış oranı 2022 yılı için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 25 olarak tespit edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. MTV’de iki farklı hesap söz konusu. 2017 yılında yapılan düzenlemeye göre araçların trafik tescilinin gerçekleştirildiği yıl ile araçların vergisiz fiyatları MTV’de belirleyici oluyor. Daha önce aracın motor silindir hacmine ve yaşına bakılıyordu.

Değişen sistemle aracın 1 Ocak 2018’den önce veya sonra trafiğe kayıtlı olup olmadığı MTV tutarını tayin ediyor. 2018’den sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.300 cc ve vergisiz fiyatı 70 bin 600 liranın altında olanlar 1.315 lira yıllık MTV ödeyecek.

1-3 yaş ve motor hacmi 1.300-1.600 cc arasında kalan, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 lira arasında olan otomobillerin vergisi ise 2.517 lira olacak. Yine bu yıl alınan ve vergisiz fiyatı 123 bin 700 liranın üzerinde olan bir otomobilin MTV’si de 2 bin 746 liraya çıkacak.

2018’den önce trafik tescili yapılan 2017 model 1300-1600 cc motor silindir hacmi olan araçta ise MTV 1.715 liraya çıkacak.

1 OCAK 2018’DEN SONRA ALINAN OTOMOİLLERDE VERGİSİZ FİYAT VE YAŞA GÖRE MTV TUTARLARI (TL)

1 OCAK 2018’DEN ÖNCE ALINAN OTOMOBİLLER İÇİN GEÇERLİ MTV (TL)

MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYONLARDA YENİ MTV (TL)

MOTOSİKLETLERDE 2022 YILI İÇİN GEÇERLİ MTV (TL)