Yunan sınır güçlerinin sınırda bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. Kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

O anlar görüntülendi

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda yaralananların yanı sıra hayatını kaybedenler de oluyor.

Yunan sınır güçlerinin sınırında bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülendi.

Tüfeğin üzerindeki termal kamera sistemi de dikkati çekti.

AA