Türkiye İstediği böreği alamayınca satırla dehşet saçtı! O kişi tutuklandı

İstediği böreği alamayınca satırla dehşet saçtı! O kişi tutuklandı

Türkiye

İstediği böreği alamayınca satırla dehşet saçtı! O kişi tutuklandı

İzmir Karabağlar'da istediği böreği alamayan ve elindeki satırla çevreye zarar veren kişi tutuklandı.

02 Temmuz 2021, Cuma 12:50 Son Güncelleme:
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Çalıkuşu Mahallesi'ndeki börek fırınında 30 Haziran'da yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Murat Ç. (41) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde "bir anlık öfkeyle ne yaptığını bilmediğini ve pişman olduğunu" söylediği öğrenilen zanlı, "hakaret, mala zarar verme ve tehdit" suçlamalarıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karabağ ilçesindeki börek fırınına 30 Haziran'da gelen Murat Ç, tezgahta görevli Özge G'nin (20) istediği kıymalı böreğin kalmadığını söylemesi üzerine dükkandan ayrılmıştı. Bir süre sonra elinde satırla gelerek çevreye savuran ve iş yerine zarar veren Murat Ç, gözaltına alınmıştı.

AA

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