İstediği böreği alamayınca satırla dehşet saçtı! O kişi tutuklandı

Çalıkuşu Mahallesi'ndeki börek fırınında 30 Haziran'da yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Murat Ç. (41) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde "bir anlık öfkeyle ne yaptığını bilmediğini ve pişman olduğunu" söylediği öğrenilen zanlı, "hakaret, mala zarar verme ve tehdit" suçlamalarıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karabağ ilçesindeki börek fırınına 30 Haziran'da gelen Murat Ç, tezgahta görevli Özge G'nin (20) istediği kıymalı böreğin kalmadığını söylemesi üzerine dükkandan ayrılmıştı. Bir süre sonra elinde satırla gelerek çevreye savuran ve iş yerine zarar veren Murat Ç, gözaltına alınmıştı.

AA