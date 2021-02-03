İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir hasta, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbetti.
03 Şubat 2021, Çarşamba 19:51 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, E.Ş. (26), psikiyatri polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ten istediği ilacı yazmasını istedi. Doktorun başka ilaç yazılması gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenen E.Ş, Öztürk'ü saçından çekerek darbetti. Sesleri duyan güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş'yi etkisiz hale getirdi.
Ayak bileğinde ezilme ve kırıklar oluşan Öztürk, ameliyat edildi.
Gözaltına alınan E.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA-DHA