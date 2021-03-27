Ekonomi İstediğiniz numaralarla kendi biletinizi oluşturun

İstediğiniz numaralarla kendi biletinizi oluşturun

Ekonomi

İstediğiniz numaralarla kendi biletinizi oluşturun

Milli Piyango biletlerini geleneksel olarak sabit ya da gezici bayilerden “klasik basılmış bilet” olarak almayı hemen herkes biliyor. Bunun yanı sıra Milli Piyango biletlerinizi şu yollarla da alabilirsiniz:

27 Mart 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Milli Piyango bayilerindeki oyun terminalinden rastgele dijital bilet alabilirsiniz. Sistem size dijital çıktı olarak tıpkı sayısal oyunlardaki gibi bir kupon verecek. Üzerindeki QR kod ile bunun klasik biletten bir farkı yoktur.

〉Yine bayi terminalinden, istediğiniz özelliklere uygun bilet numaraları talep edebilirsiniz (“Son rakamı 7 olsun”, “1’le başlasın 1’le bitsin” ya da “son iki rakamı 33 olsun” gibi talepleriniz mevcut bilet numaraları arasından oluşturulacaktır.)

〉www.millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango’nun mobil uygulamasından oyun hesabı açarak kendi biletinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Burada 6 basamaklı biletinizin istediğiniz basamağındaki sayıları seçerek kendi şansınızı kendiniz tayin edebilirsiniz. Bu yöntemle de tam yarım ya da çeyrek bilet tercihinizi belirteceksiniz.

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