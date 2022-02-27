İSTEK Okulları ücretsiz LGS, AYT ve TYT deneme sınavını hemen tıkla çöz!
İSTEK Okulları, LGS’ye hazırlanan 8. Sınıf ve üniversiteye hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerini sınava hazırlık sürecinde de destekliyor. Bu kapsamda İSTEK Okulları’nın alanında uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanan LGS ve AYT- TYT ücretsiz deneme sınavlarını indirerek soruları hemen çözebilir ve cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.
27 Şubat 2022, Pazar 09:03 Son Güncelleme:
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İSTEK Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS sözel ve sayısal deneme sınavı ile cevap anahtarını, ayrıca TYT-AYT deneme sınavı ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linklerden indirebilirsiniz.
Ayrıca İSTEK OKULLARI hakkında detaylı bilgi için buradan kurumun web sitesine ulaşabilirsiniz.
Deneme sınavının PDF kitapçığını indirmek için linkleri tıklamanız yeterli.
LGS Deneme Sınavı Sözel Soru Kitapçığı
LGS Deneme Sınavı Sayısal Soru Kitapçığı
LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
TYT Deneme Sınavı ve Cevapları
TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı
TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
AYT Deneme Sınavı ve Cevapları
AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı
AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
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