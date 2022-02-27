İSTEK Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS sözel ve sayısal deneme sınavı ile cevap anahtarını, ayrıca TYT-AYT deneme sınavı ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linklerden indirebilirsiniz.

Ayrıca İSTEK OKULLARI hakkında detaylı bilgi için buradan kurumun web sitesine ulaşabilirsiniz.

Deneme sınavının PDF kitapçığını indirmek için linkleri tıklamanız yeterli.

LGS Deneme Sınavı Sözel Soru Kitapçığı

LGS Deneme Sınavı Sayısal Soru Kitapçığı

LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

TYT Deneme Sınavı ve Cevapları

TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı

TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

AYT Deneme Sınavı ve Cevapları

AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı

AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

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