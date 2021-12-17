Advertorial İSTEK Okulları’ndan ücretsiz LGS, TYT ve AYT deneme sınavı kitapçığı ve cevap anahtarı

İSTEK Okulları’ndan ücretsiz LGS, TYT ve AYT deneme sınavı kitapçığı ve cevap anahtarı

İSTEK Okulları’ndan ücretsiz LGS, TYT ve AYT deneme sınavı kitapçığı ve cevap anahtarı

İSTEK Okulları, LGS’ye hazırlanan 8. Sınıf ve üniversiteye hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerini sınava hazırlık sürecinde de destekliyor. Bu kapsamda İSTEK Okulları’nın alanında uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanan LGS ve AYT- TYT ücretsiz deneme sınavlarını indirerek soruları hemen çözebilir ve cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.

17 Aralık 2021, Cuma 17:11 Son Güncelleme:
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İSTEK Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS sözel ve sayısal  deneme sınavı ile cevap anahtarını, ayrıca TYT-AYT deneme sınavı ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linklerden indirebilirsiniz.

Ayrıca İSTEK OKULLARI hakkında detaylı bilgi için buradan kurumun web sitesine ulaşabilirsiniz.  

 Deneme sınavının PDF kitapçığını indirmek için linkleri tıklamanız yeterli.

 LGS Deneme Sınavı Sözel Soru Kitapçığı

LGS Deneme Sınavı Sayısal Soru Kitapçığı

LGS Deneme Sınavı Sözel Cevap Anahtarı

LGS Deneme Sınavı Sayısal Cevap Anahtarı

 TYT Deneme Sınavı ve Cevapları

TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı

TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

 AYT Deneme Sınavı ve Cevapları

AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı

AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

 

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