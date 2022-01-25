İsteklerimi ve hedeflerimi neden erteliyorum?

2022 yılına girmeden günler belki de haftalar önce gerçekleştirmek istediğiniz konularla ilgili planlar yaptınız, hedefler belirlediniz. Tüm bunlara rağmen düzeninizin aynı kaldığını, hedefleriniz için hiçbir adım atmadığınızı fark ediyor musunuz? Planlarımı neden hayata geçiremiyorum? Gerçekleştirmek istediğim konularda neden sonuca ulaşamıyorum? Hedeflerimi gerçekleştirememe nedenlerim neler? Kendinize sorduğunuz sorulara kalıcı ve uygulanabilir cevaplar bulabilirsiniz.

Gerçekleştirmek, yenilemek, değiştirmek istediğiniz her davranışın temelinde olumsuz duygulardan kurtulmak ve daha iyi hissetmek vardır. Terfi etmek, spora başlamak, kilo vermek, akıcı İngilizce konuşmak, kadınların/erkeklerin ilgisini daha çok çekmek, iletişim becerilerinizi geliştirmek, daha iyi görünmek, ikili ilişkilerde daha başarılı olmak, yönetim becerilerini geliştirmek, sosyal medyada tanınmak, insanlara kolaylıkla “hayır” diyebilmek gibi isteklerin 2022 yılı hedefleriniz içerisinde yer alması olası.

Hedeflere ulaşamamamızın nedeni nedir?

Planladığınız hedefleri, size hangi duyguları getirmesi, hangi bireysel ihtiyaçlarınızı karşılaması için gerçekleştirmek istiyorsunuz? Fark edilmek, fark yaratmak, onaylanmak, daha saygın hissetmek veya daha çok sevilmek… İhtiyaç duyduğunuz bu duyguları elde etmenizi sağlayacak, yaşam kalitenizi artıracak hedeflerinizi hayatınıza katmak için çaba göstermemenizin ve ertelemenizin tek bir nedeni olabilir; konfor alanı.

Konfor alanı, insanın kendini rahat, güvende ve huzurlu hissettiği alanlar, alışkanlıklar ve eylemlerin tamamını kapsar. Riskin bulunmadığı, düşünmek ve harekete geçmek için enerji harcamak zorunda kalmadığınız günlük rutinlerinizden oluşur. Bildiklerinizle yetinmeyi tercih ettiğiniz, mutluluk vermeyen, kendinize çizdiğiniz sınırlardan oluşan bu alan hayatınızı idare ettiğiniz yerdir. Bu alanda düşünmeye ihtiyaç duymazsınız, çaba harcamaz ve kendinize meydan okumazsınız. Her gün kendinizi tekrar eder ve zamanla körelirsiniz. Bu alan içinde kaldığınızda yaşam enerjinizin bittiğini düşünerek kendinizi işe yaramaz hissedersiniz.

İsteklerimi ve hedeflerimi neden erteliyorum?

Konfor alanı içindeyken yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi çeşitli bahaneler bularak sürekli ertelersiniz. Ertelediğinizde de rutininizi oluşturan alışkanlıklarınıza, kolaylıkla baş edebileceğiniz sıradan konulara dönerek hedeflerinizden uzaklaşırsınız. Zihninizi ve düşüncelerinizi kısıtlayarak sevmediğiniz işi yapmaya, mutlu olmadığınız ilişkinin içinde yer almaya ve kendinizi eksik hissetmeye devam edersiniz.

Konfor alanı içinde kalmak, geçmişe bağlı kalmanızı sağlayarak, kendinizi keşfetmenizi engeller. Bu alanın dışına çıkmak ise sizin için belirsizlik oluşturacağı için stres seviyeniz artar, zihninize yönelerek konu hakkında daha çok düşünmeye başlarsınız. Araştırmalar yapar, daha çok enerji harcar ve ilgilendiğiniz konuya dair bilginizi artırırsınız.

Hayat, konfor alanının bittiği yerde başlar

Konfor alanının dışı insanlar için uçsuz bucaksız bir gelişim ve kendini keşfetme imkanı sunar. Yeteneklerinizi köreltmek yerine geliştirmeye karar verdiğinizde ve yeniliklere karşı endişe duymayı bir kenara bırakarak bu alandan çıkmak için adım atmanız daha kolay olacaktır.

Hayatı erteleyeme daha ne kadar devam edeceğim?

Hayatı korkularımız yüzünden erteliyoruz: Yapabilecek miyim? İyi sonuç alabilecek miyim? Onaylanacak mıyım? Bu sorular yerine aslında kendinize sormanız gereken doğru soru; “Yaşadığımı hissetmeden, istediğim kişiye dönüşmek için çaba göstermeden çizdiğim sınırlar içinde yaşamaya daha ne kadar devam edeceğim?” olmalı.

Kendinize sorduğunuz bu önemli soruya dürüstçe cevap verdikten sonra konfor alanından gelişim alanına geçebilmek için şu adımları izleyebilirsiniz. Öncelikle size fayda sağlamadığı halde devam ettirdiğiniz mevcut davranış kalıplarınızın farkına varmalısınız. Geçmiş dönemlerde elde ettiğiniz olumsuz sonuçları bir kenara bırakmalı, size engelleyen duyguları sizi destekleyen duygulara dönüştürmelisiniz. Sonuç odaklı olmayı bir kenara bırakarak, gerçekleştirmek istediğiniz her şey için yalnızca küçük bir adım atarak süreci başlatın. Hata yapmaktan, eleştirilmekten ve pişman olmaktan asla korkmayın. Özgüveninizi artırarak potansiyelinizi sınırlayan, yapamayacağınızı söyleyen insanların size etkilemesine izin vermeyin. Özgüveninizi, çeşitli yöntemlerle kendinizle çalışarak veya farkındalık uzmanından destek alarak artırabilirsiniz.

Süreçten keyif alın

Başarı odaklı ve sonuç odaklı olmak hayatınızda yeniliklere yer açmanızı, kendinizi geliştirmenizi engeller, bu sebeple hedefiniz süreçten keyif almak olsun. Bu şekilde hareket ettiğinizde kendiniz için güzel bir şey yapmanın motivasyonu ile konu hakkında daha çok düşünür, emek verir, enerji harcar ve istediğiniz sonuca çok daha hızlı bir şekilde ulaşırsınız.

Sizi kısıtlayan rutininizi fark ederek, erteleme tuzağına düşmeden, kendinizi geliştirmek için adım attığınızda, eğer içinizde biraz stres hissediyorsanız, size

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