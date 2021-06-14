İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceğine ilişkin merak devam diğer yandan tekrar uzayıp uzamayacağına dair araştırmalar da yoğunluk kazandı. İşten çıkarma yasağının normal şartlarda 17 amayıs’ta sona ermesi bekleniyordu, ancak alınan son dakika kararıyla yasak uzatılmış ve karar Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Belirtilen sürenin sonuna yaklaşılmasıyla konuya yönelik merak de günden güne arttı…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mayıs ayı ortalarında bitmesi planlanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazate’de yayınlanan karar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 30 Haziran 2021 tarihine ertelenmişti. Böylelikle bu tarihe kadar iş akdini fesheden işverenlere ceza uygulanmaya devam edecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAR MI?

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı, pandemi döneminde milyonlarca çalışanın işten çıkarılmasının önüne bir set çekmişti. İki defa uzatılan yasağın yeniden uzayıp uzamayacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak konunun 21 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan^’ın başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ CEZASI NE KADAR?

İşten çıkarma yasağının bulunduğu dönemde, işveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 TL para cezası kesilecek.