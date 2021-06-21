Hem sosyal hem de ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyen pandemi sürecinde çıkarılan işten çıkarma yasağı ile binlerce işçi iş yerlerinde çalışmalarına devam etti. Pek çok çalışan işten çıkarma yasağının bitmesine kısa süre kala gerçekleşecek olan Kabine toplantısında yasakla ilgili çıkacak kararları merakla bekliyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 Nisan ayından bu yana uygulamada olan işten çıkarma yasağı dönem dönem gündeme gelmiş ve 17 Mayıs itibariyle sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bir son dakika gelişmesiyle yasağın 30 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği duyurulmuştu. Bu kararla birlikte, bu tarihe kadar iş akdini fesheden işverenlere ceza uygulanmaya devam ediliyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?

İşten çıkarma yasağı ile pandemi döneminde binlerce işçinin işten çıkarılması önlenirken, aynı zamanda istihdamın devamı da güvence altına alınmış oldu. Bir yıldan fazla süredir uygulamada olan işten çıkarma yasağının 30 Haziran’da sona ereceğine ilişkin yapılan açıklamanın ardından henüz yeni bir açıklama gelmedi. Bununa birlikte, aşılama uygulamalarının tüm hızıyla devam etmesi, koronavirüs tablosunda görülen olumlu gelişmeler, tedbirlerinin gevşetileceği yönünde ipuçları veriyor.

Bununla birlikte 21 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında yer alan işten çıkarma yasağının da ele alınması bekleniyor

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ CEZASI NE KADAR?

İşten çıkarma yasağının bulunduğu dönemde, işveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 TL para cezası kesilecek.