2,1 milyon çalışan pandemi süresince işten çıkarma yasağından faydalandı. Uygulamanın 17 Mayıs tarihi itibariyle sona ermesi beklenirken, süresi 30 Temmuz’a kadar uzatılmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitti? İşte ayrıntılar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI BİTTİ Mİ?

İşte çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alıyordu ve ilk olarak 2020 Nisan ayında hayata geçti. Yapılan açıklamaya göre işten çıkarma yasağının 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenirken yapılan son dakika açıklamasıyla yasağın süresi 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Uygulamanın sona ermesine kısa süre kala yapılan Kabine toplantısında yasağın uzatılmasına dair bir karar çıkması beklenirken, konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Böylelikle işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle işten çıkarma yasağı sona ermiş oldu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ CEZASI NE KADARDI?

İşten çıkarma yasağının bulunduğu dönemde, işveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırıldı. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 TL para cezası kesildi.