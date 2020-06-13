İşten çıkarma yasağı uzuyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız" dedi.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.

Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.

Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz.

Kayıtdışı istihdamı ne kadar kayıt içine çekebilirsek sosyal güvence açısından o kadar faydalı olacak. Kayıtdışı istihdamda olanı kayı içine çekmek için teşvik paketi sunduk. İyi bir teşvik olacağına inanıyoruz."

Kıdem tazminatında son durum

Türkiye'de nüfusumuz yaşlanmakta. Bizim şu anda Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi önemli bir demografik fırsat penceremiz var. 2045'ten sonra da yaşlı nüfusumuz artmaya başlayacak. Emeklilik sistemlerindeki ikinci ve üçüncü basamakta daha etkinleştirmek ve bunları ortaya çıkarmak durumundayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştığımız ve 2. ve 3. basamakları etkinleştirmek için ortaya koymak istediğimiz model. Süreçleri müzakere ediyoruz. Müzakerelerimiz devam etmekte. Masada birden çok modeller oluyor. Temel hedef çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi gelir seviyesini kazandırmak

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