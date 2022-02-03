Türkiye İşten eve gelen adam hayatının şokunu yaşadı!

İşten eve gelen adam hayatının şokunu yaşadı!

Türkiye

İşten eve gelen adam hayatının şokunu yaşadı!

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda iki evin yolu kapanırken, mahallenin ana yolunda da çökme tehlikesi yaşandı. İş çıkışı evine gelen vatandaş, heyelanın evinin yolunu kapattığını görünce şok yaşadı.

03 Şubat 2022, Perşembe 00:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.00 sıralarında Üzülmez Mahallesi Dağbaca Sokak'ta meydana geldi. Dik yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları mahallenin ana yoluna indi. İki eve giden yol ulaşıma tamamen kapanırken, olayda can kaybı olmaması yüreklere su serpti.


Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik açısından kapattı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Yüksel, evlerine giden yolun heyelan nedeniyle kapandığını söyledi. Yüksel, "İşten eve gelince gördüğünüz gibi toprak komple aşağıya kaymış. Yukarıda iki ev daha var. Yatalak hastalar var. Heyelanın devam etme riski var. Bizim evimize giden yol zaten kapandı. Kendi imkanlarımızla patika yol açmaya çalıştık. AFAD ekiplerine haber vermişler. Polis ekipleri de burada" diye konuştu.

ZONGULDAK (İHA)

İlgili Haberler
Bursa'da vahşet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdüYer: İstanbul! Polis ekipleri tek tek arama yaptı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika depremleri: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Antalya, Adana ve Mersin'de de hissedildi