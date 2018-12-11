İstenmeyen adam İslam Slimani

İslam Slimani, Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer edildi. Geldiğinde taraftarı en fazla heyecanlandıran isim oldu.

Ancak Slimani, daha sezonun ilk yarısı bitmeden performansıyla kulüp tarihinin en kötü forvetleri arasına girdi.

Cezayirli oyuncu, taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Sonunda yönetimin de 12. adama katıldığı ortaya çıktı.

The Sun Gazetesi’nin haberine göre Sarı- Lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini fesh etmek için Leicester’dan talepte bulundu.

Ancak Slimani’nin 4.25 milyon Euro’luk maaşından kurtulan İngiliz ekibi, bu talebe, “Anlaşmayı bozmamız söz konusu olamaz. Slimani sezon sonuna kadar sizin futbolcunuz. İster oynatın, ister yedek bırakın” yanıtını verdi.