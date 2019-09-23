PSG'de galibiyet serisi sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın cezalı olduğu maçta Real Madrid'i 3-0'lık net skorla yenen PSG, grupta liderlik için büyük avantaj elde etmişti.

Real Madrid maçının ardından ligde Lyon'u da 1-0 yenen PSG, üst üste 5'inci maçını kazanmış oldu. PSG'nin Lyon karşısındaki tek golünü 87. dakikada Neymar kaydetti.

Sezon başında takımdan ayrılmak istediğini açıklayan ve özellikle Barcelona'ya dönmek için büyük çaba harcayan Neymar, bir önceki lig maçında da Strasbourg'a karşı 90. dakikada harika bir gol atmış ve PSG'ye 3 puanı getirmişti.

Son dakika golüne rağmen taraftarın tepkilerinden kaçamayan Brezilyalı yıldız maç sonunda sitem etmişti. Neymar bu performansını devam ettirirse PSG taraftarının gönlünü tekrar kazanabilir.

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