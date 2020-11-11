İstenmeyen gebelikler için doğum kontrol yöntemleri

Tarih boyunca uygulanmış, hala da uygulanmaya devam eden en eski doğum kontrol yöntemlerinden biri olan takvimle gebelikten korunmada yumurtlama zamanları ve adet döngüleri sıkı takibe alınıyor. Ancak bu doğum kontrol yöntemi sizi gebelikten korumaya yetmeyecektir.

Spermisid

Vajenin ya da diğer bir bilinen adıyla vajinanın içine yerleştirilen fitil ile gebelikten korunmak mümkün. Sadece fitil değil, aynı zamanda köpük veya tablet formunda da olan bu ürünün vajina içerisine yerleştirilmesiyle sperm hücrelerinin rahime ulaşmadan ölmesi sağlanır. Gebelikten koruma oranının %74 civarında olduğu spermisid yönteminden verimli sonuç alınabilmesi için cinsel ilişkiden 1 saat önce uygulanması gerekir.

Spiral

T şeklindeki küçük bir araca verilen ad olan spiral ile spermlerin rahim içine ulaşması engellenir ve böylelikle yumurtaların döllenmesi engellenmiş olur. Uzman doktor tarafından rahimin içerisine yerleştirilen spiral, genellikle 2-3 santimetre boyutunda olur.

İmplanon

Bir diğer gebelikten korunma yöntemi olan implanon ya da deri altı implant yöntemi ile progesteron hormonunun salınımı etkilenir ve gebe kalma önlenir. Yaklaşık 4 cm uzunluğundaki imlantların 3 yıla kadar etki süresi var ve sadece uzman tarafından deri altına yerleştirilir veya çıkarılır.

Mesigyna – Depo provera (koruyucu iğneler)

Nasıl ki doğum kontrol hapı ile yapay hormon takviyesi yapılarak gebe kalmak önleniyorsa mesigyna – depo provera olarak da bilinen koruyucu iğneler sayesinde %99 oranda verimli sonuç alınabilir. Ayda sadece 1 kez uygulanan mesigyna, ayda 3 kez uygulanması mümkün olan depo proveranın emziren anneler tarafından kullanılması önerilmez.

Doğum kontrol hapı

Birçok kadının hamile kalmaktan korunma adına başvurduğu yöntemlerden bir olan doğum kontrol haplarının doktor kontrolünde alınmasında fayda var. Doğum kontrol hapları, regl döngüsünden ilk gününden sonraki 21 gün boyunca her gün düzenli olarak 1 tane alınacak şekilde kullanılmalı.

Tüp ligasyonu (tüplerin bağlanması)

Geri dönüşü en zor gebelikten korunma yöntemlerinden olan tüp ligasyonu işlemiyle kadınların sadece doğurganlıkları engellenir. Bunun dışında adet düzeni veya cinsel işlevler etkilenmez.

Vasektomi

Erkeklerin sperm kanallarının kapatılarak kısırlaştırılmaları anlamına gelen bir doğum kontrol yöntemi olan vasektomi sadece cerrahi işlemle gerçekleştirilebilir. Vasektomi ile erkeğin cinsel ilişkiye girdiği kadının hamile kalma ihtimali tamamıyla ortadan kalkar.

Prezervatif (kondom)

En yaygın kullanılan doğum kontrol yöntemi olan kondom, penisin üzerine geçirilen şeffaf ve ince, lateks malzemeden üretilmiş bir araç. Bu anlamda lateks alerjisi olanların mutlaka polizopren prezervatifleri kullanması önerilir.







