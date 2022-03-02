İstenmeyen hamileliğe karşı ne yapılmalı?

Korunma yöntemlerini uygulamadan yaşanan ilişki sonucu oluşan hamilelik aslında pek de sürpriz olmuyor. Fakat korunma yöntemlerine rağmen bir hamilelik başladıysa ve çiftler buna hazır değilse sonuç olarak nasıl bir önlem almaları gerektiğini araştırmaya başlıyor. Peki, istenmeyen gebelikte ne yapılmalı?

İSTENMEYEN HAMİLELİĞE KARŞI NE YAPILMALI?

Hamileliği ertelemek için güvenilir korunma yöntemler;

Doğum kontrol hapı

Spiral

iğneler

Erkek sperm öldüren fitiller

Kadınların tüplerinin bağlanması

Prezervatif

Vasektomi

HAMİLE KALMAMAK İÇİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER

ERTESİ GÜN HAPI

Tüm bu korunma yöntemlerine rağmen hamile kalma korkusu varsa ve bu hamileliği istemiyorsanız ertesi gün hapı bu konuda kullanılacak en doğru yöntemlerden birisi olabilir.

RAHİM İÇİ BAKIR SPİRAL

İstenmeyen gebeliklere karşı güvenilir korunma yöntemlerinden birisi de spiral kullanmaktır. Spiral bir kere yerleştikten sonra 10 yıl kullanılabilir. Bu 10 yıl içinde belirli sürelerde kontrol edilmesi gerekir.

TAKVİM YÖNTEMİ

Düzenli adet görüyorsanız, takvim yöntemi olarak bilinen yumurtlama gününü takip edebilir ve bu belirli günlerde ilişkiden uzak durabilirsiniz.

TÜP LİGASYONU

Tüp ligasyonu denilen yöntem halk arasında tüpleri bağlatma olarak biliniyor. Bu yöntemde başarı oranı ise %99.6'dırç

DOĞUM KONTROL İĞNELERİ

Aylık ve üç aylık iğneler, hormonsal iğnelerdir ve yumurtaları bastırarak hamileliği erteler.

DOĞUM KONTROL HAPI

Doğum kontrol hapları düzenli olarak kullanılması gereken östrojen ve progesteron hormonu içeren haplardır.



