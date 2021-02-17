Ekonomi İstenmeyen SMS'lerle ilgili Bakan Pekcan rakamları açıkladı: 32 milyon ret!

İstenmeyen SMS'lerle ilgili Bakan Pekcan rakamları açıkladı: 32 milyon ret!

Ekonomi

İstenmeyen SMS'lerle ilgili Bakan Pekcan rakamları açıkladı: 32 milyon ret!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) 2 milyonun üzerinde vatandaşımız girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.

17 Şubat 2021, Çarşamba 10:54 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

"İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi." ifadesini kullanan Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı'ndan veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebileceklerini kaydetti.

Bakanlığın İYS uygulamasıyla tüketiciler, tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor, kontrol edebiliyor ve reddedebiliyor.

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