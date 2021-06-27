Javid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "böylesine kritik bir zamanda" kendisinden Sağlık Bakanı olmasının istenmesinden "onur duyduğunu" belirterek, "Salgınla mücadelemize katkıda bulunmayı ve bir kez daha Bakanlar Kurulu’ndan ülkeme hizmet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

51 yaşındaki Javid, daha önce 2018’den 2019’a kadar İçişleri Bakanı, ardından da Şubat 2020’ye kadar Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Pakistan asıllı Javid, Başbakan Boris Johnson’ın kendisinden tüm danışmanlarını görevden almasını ve onların yerine Başbakanlık tarafından atanacak danışmanlarla çalışmasını istemesinin ardından istifa etmişti. Kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu koşulları kabul etmeyeceğini belirten Javid’in yerine Rishi Sunak Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Fotoğraflar istifa ettirmişti

The Sun gazetesi, 25 Haziran’da, evli olan Hancock’un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo’yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı. Haberde, Hancock’un, üniversite arkadaşı Coladangelo’yu geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu. Ancak Hancock, baskılara daha fazla dayanamayarak sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesini gerekçe göstererek 26 Haziran’da istifa etmişti. Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs’ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.

AA