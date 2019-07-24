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İstifa eden Theresa May, Downing Street’ten ayrıldı

İngiltere'de istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı.

24 Temmuz 2019, Çarşamba 16:57
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İstifa eden Theresa May, Downing Street’ten ayrıldı

İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı.

Yerini Boris Johnson'a bırakan May, 3 yılı biraz aşkın bir süre için başbakanlık görevini yapmıştı. May, İngiltere tarihindeki "ikinci kadın başbakan" olmuştu. 

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