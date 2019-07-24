İstifa eden Theresa May, Downing Street’ten ayrıldı
İngiltere'de istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı.
İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı.
Yerini Boris Johnson'a bırakan May, 3 yılı biraz aşkın bir süre için başbakanlık görevini yapmıştı. May, İngiltere tarihindeki "ikinci kadın başbakan" olmuştu.