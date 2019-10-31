İstihdam odaklı kredi paketi devreye alındı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirildi.

I-İstihdam Odaklı İşletme Kredisi - İmalat Sanayi Sektörü

Seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecek. İlave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 Bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 Bin TL oldu.

II-İstihdam Odaklı İşletme Kredisi - Hizmet Sektörü

Seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecek. İlave istihdam başına kredi tutarı 5 Bin TL-100 Bin TL arasında değişecek.

III- Devam Eden Konut İnşaat Projeleri İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Hasılat Paylaşım Yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecek. Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacak.

İstihdam Odaklı söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecek.

IV-Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Yurt dışında İnşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az %75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt eden firmalar, bu kapsamda kredi kullanabilecek. Bu firmalar ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla, nakit kredileri ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurt dışında aldıkları ihalenin %5’ine kadar kullanabilecek.

Bakan Albayrak açıklamıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istihdam odaklı kredi paketinin devreye gireceğini açıklamıştı.

Bakan Albayrak şunları söylemişti:

İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz. Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak. Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak.

AA