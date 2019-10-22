İstihdama destek kredisi geliyor

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat gibi sektörleri kapsayacak.

İnşaata yönelik destek

Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Kredi, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) gerçekleştirdiği ‘Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda gündeme getirildi. Burada kısa bir bilgi veren Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar şunları söyledi:

Maliyet yükü azalacak

“Burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak. İVME Finansman Paketi dışındaki emek yoğun sektörleri (IP, çağrı merkezleri, turizm, temizlik, güvenlik gibi) kapsayacak. İnşaatların tamamlanmasına yönelik bir opsiyon da olacak. Paketin amacı, kapasitelerin tam olarak kullanılması ve kısmen istihdamın artırılması. Yeni istihdam sağlandığında işverenlerin maliyet yükünü kısmen azaltmaya yönelik bir paket olacak.”

Üretenin yanındayız

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise geçen yıl Türkiye’ye yönelik başlatılan kur atağından bugüne kadar kârlılığı bir yana bırakarak Türkiye bilançosuna odaklandıklarını söyledi. “Kur atağının yaşandığı dönemde kamu bankaları devreye girmeseydi faizler yüzde 20-25’in altına düşmeyecekti” diyen Çelebi, “Kârlılığı bir tarafa bıraktık. Biz de 4-5 milyar lira kâr etmesini bilirdik. Üreten ve katma değer yaratanın yanında yer almayı tercih ettik” diye konuştu.

Kâr değil ar yılı

Toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay da banka olarak KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı krediler başta olmak üzere KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Likiditeleri elverdiği oranda reel sektörü desteklediklerini vurgulayan Tuncay, “İmkanları zorluyoruz. Bu seneyi kâr yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık. İster konut ve ihtiyaç kredileri olsun, ister taşıt kredileri olsun fiyatlama son derece cazip. Sektörlerin canlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız” dedi.