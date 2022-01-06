Siyaset İstihdama katkısı 15 bin kişiyi bulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

İstihdama katkısı 15 bin kişiyi bulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Siyaset

İstihdama katkısı 15 bin kişiyi bulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Kompozit İmalat Tesisi, Uzay Sistemleri Mühendislik Binası, Depo Seviyesi Bakım ve Onarım Merkezi, TUSAŞ’ın yanında kurulan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapımı tamamlanan tesislerin açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış sonrası bir dizi paylaşımda bulundu.

06 Ocak 2022, Perşembe 22:08 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Bugün, Millî Muharip Uçak Projemizin kalbi olacak Mühendislik Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.



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