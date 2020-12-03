Ekonomi İstihdamı koruyan önlemler

İstihdamı koruyan önlemler

Ekonomi

İstihdamı koruyan önlemler

Önceki gün kısıtlamalarla birlikte kapanan ya da faaliyetleri azalan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği konusunda yeni imkanlar sağlanmıştı. Dün de normalleşmeyle birlikte devreye alınan ve yeni işe alımları teşvik eden desteklerin süresi uzatıldı.

03 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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1 Temmuz’da devreye alınan normalleşme destekleri 31 Aralık’a kadar sürecekti. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla uygulanmakta olan normalleşme desteği 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Ayrıca 3 ay olarak belirlenen destekten yararlanma süresi 6 aya çıkarıldı. Destekten, 1 Temmuz’a kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne veya nakdi ücret desteğine başvuran şirketlerden normal çalışma düzenine geçenler yararlanabiliyor.

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İlave alımda 1.324 lira

Normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için işyerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapması yeterli. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlananların çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının 1.103 liralık kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde çalıştırılan en az işçi sayısına ilave olarak yeni işçi alan işverene, bu kişileri fiilen çalıştırmaları halinde günlük 44.15 lira, yani aylık 1.324 lira destek verilecek. Destek ödemeleri, işten çıkarma yasağı süresince devam edecek.

1.2 milyon çalışan faydalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 1.2 milyon çalışan için 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yapılarak normalleşme desteği sağlandığını söyledi. Selçuk, işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen ‘ilave istihdam teşviki’ süresinin de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığına dikkat çekti.


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