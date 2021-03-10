Türkiye İstiklal Caddesi koronavirüs önlemleri kapsamında belirli sürelerle kapatıldı

İstiklal Caddesi koronavirüs önlemleri kapsamında belirli sürelerle kapatıldı

Türkiye

İstiklal Caddesi koronavirüs önlemleri kapsamında belirli sürelerle kapatıldı

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşmasından dolayı koronavirüs önlemleri kapsamında caddeye girişler belirli süreliğine kapatılarak önlem alındı.

10 Mart 2021, Çarşamba 19:10 Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu. Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. Kaymakam Mustafa Dereli’nin talimatıyla İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

DHA

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