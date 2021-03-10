İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu. Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. Kaymakam Mustafa Dereli’nin talimatıyla İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

DHA