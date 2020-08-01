Türkiye İstiklal Caddesi tıklım tıklım

İstiklal Caddesi tıklım tıklım

Türkiye

İstiklal Caddesi tıklım tıklım

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’ne akın etti. Vatandaşlar nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı.

01 Ağustos 2020, Cumartesi 23:27 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar havanın serinlemesiyle birlikte cadde ve parklara akın etti. Bayramın ikinci gününde vakit geçirmek için vatandaşlar Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde yoğunluğa sebep oldu. Kalabalık nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı. Bazı vatandaşların maske taktığının görüldüğü caddede vatandaşların çoğunluğu maske takmadı.

DHA

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