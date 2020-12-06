Türkiye İstiklal Caddesi turistlere kaldı

İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Türkiye

İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Kısıtlama dışında kalan turistler, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde İstiklal Caddesi'ne rağbet gösterdi. Cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı.

06 Aralık 2020, Pazar 17:12 Son Güncelleme:
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Corona virüs mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında yurttan kaçarak İstiklal Caddesi'ne gezmeye gelen 4 genç polis tarafından yakalanırken, yasağı ihlal ettiği için ceza yazılmak istenen bir kişi ise polisle tartıştı. 

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde, vatandaşlar evlerinde kalırken, cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı.

Pazar gününü değerlendirmek için gezmeye çıkan turistlerin rağbet gösterdiği İstiklal Caddesi yasaksız günleri aratmadı. Kısıtlama dışında kalan turistler, denetleme noktasında, polis tarafından yapılan pasaport kontrolünün ardından dolaşmaya çıkarken, caddede yoğunluk oluştu. 

Kontrol noktasında yapılan denetim sırasında, evrakı olmadığı halde sokağa çıkan bir vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı.

İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ceza-i işlem uygulanması için istenen kimliğini vermemesi üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.  Denetim sırasında, İstiklal Caddesi'nde gezmek için yurttan kaçtıkları öğrenilen 4 genç de polis tarafından yakalandı.

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