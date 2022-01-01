Türkiye İstiklal Caddesi´nde kız kavgası

İstiklal Caddesi´nde kız kavgası

Türkiye

İstiklal Caddesi´nde kız kavgası

İstiklal Caddesi’nde yılbaşı kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile kavga büyümeden taraflar ayrıldı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 01:07 Son Güncelleme:
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Yılbaşını İstiklal Caddesi’nde kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga büyümeden kontrol altına alınırken iki grubun yeniden kavga etmemesi için tedbir alındı.

DHA

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