İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir evde kalarak kurallara uyulan İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bugünkü yoğunluk dikkat çekti.
05 Mayıs 2020, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.
Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.
DHA