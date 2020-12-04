Türkiye İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlarda karekodlu uygulama başladı

İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlarda karekodlu uygulama başladı

Türkiye

İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlarda karekodlu uygulama başladı

İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş çıkış uygulaması başladı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karekodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor.

04 Aralık 2020, Cuma 17:04 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karekodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor. Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor.

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Bu uygulama ile İstiklal Caddesi'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor. Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.

Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.

DHA


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