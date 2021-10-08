İstinye Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 11 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
08 Ekim 2021, Cuma 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır "açıklaması yapıldı.
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