Türkiye İstinye Üniversitesi 21 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi 21 akademik personel alıyor

Türkiye

İstinye Üniversitesi 21 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi akademik personel alacak. İlana göre 21 personel alınacak. İşte detaylar...

23 Şubat 2021, Salı 17:36 Son Güncelleme:
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Sınav takvimi ise şu şekilde açıklandı:

  • İlk Başvuru Tarihi : 23.02.2021
  • Son Başvuru Tarihi : 09.03.2021
  • Ön Değerlendirme Tarihi : 11.03.2021
  • Giriş Sınav Giriş Tarihi : 16.03.2021
  • Sonuç Açıklama Tarihi : 19.03.2021

Diğer detaylar ilan sayfasında verildi. 

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.

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