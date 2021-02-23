İstinye Üniversitesi 21 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Sınav takvimi ise şu şekilde açıklandı:

İlk Başvuru Tarihi : 23.02.2021

Son Başvuru Tarihi : 09.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 11.03.2021

Giriş Sınav Giriş Tarihi : 16.03.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.03.2021

Diğer detaylar ilan sayfasında verildi.