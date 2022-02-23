İstinye Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 24 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
23 Şubat 2022, Çarşamba 15:51 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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