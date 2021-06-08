İstinye Üniversitesi 31 akademik personel alacak
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 31 akademik personel alacağını duyurdu.
08 Haziran 2021, Salı 16:07 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.Açıklaması yapıldı.
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