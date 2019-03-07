İstinye Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak? Başvuru nasıl yapılır?

İstinye Üniversitesi'ne (İSÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacak. Şimdi adaylar başvuru şartlarını, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

İSÜ ÖĞRETİM OYESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İSÜ'ye ilk başvuru 8 Mart 2019 tarihinde başlayacak ve 22 Mart tarihinde son bulacak. Ön değerlendirme 25 Mart'ta yapılırken sınav 27 Marta'ta yapılacak. Sonuçlar ise 29 Mart 2019'da ilan edilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1 - Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - YÖK Formatlı özgeçmiş,

4 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,

5 - Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,

6 - ALES Sonuç Fotokopisi,

7 - Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,

8 - İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

9 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

10 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

11 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

12 - Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

İSÜ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans

çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.