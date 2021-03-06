Türkiye İstinye Üniversitesi 38 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi 38 akademik personel alıyor

Türkiye

İstinye Üniversitesi 38 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 38 akademik personel alacağını duyurdu.

06 Mart 2021, Cumartesi 16:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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