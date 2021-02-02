Türkiye İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor! İşte detaylar

İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor! İşte detaylar

Türkiye

İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor! İşte detaylar

İstinye Üniversitesi akademik personel almak için ilan verdi. İlana göre 48 akademik personel alınacak. İşte alımla ve başvuruyla ilgili detaylar.

02 Şubat 2021, Salı 14:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, takvim şöyle verildi:

  • İlk Başvuru Tarihi: 02.02.2021
  • Son Başvuru Tarihi: 16.02.2021
  • Ön Değerlendirme Tarihi: 18.02.2021
  • Giriş Sınav Giriş Tarihi: 23.02.2021
  • Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2021

2 Şubat'ta başlayan başvurular 16 Şubat'ta sona erecek. Alınacak personellerin unvanları ise Prof / Doç / Dr. Öğr Üyesi / Öğr. Gör / Araş. Gör olacak.

Diğer detaylar için tıklayın.


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