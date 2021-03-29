İstinye Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
İstinye Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olarak açıklandı.
29 Mart 2021, Pazartesi 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstinye Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacak. İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" denildi.
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