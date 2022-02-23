Türkiye İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Türkiye

İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim elemanı alacağını açıkladı.

23 Şubat 2022, Çarşamba 15:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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